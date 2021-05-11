Самые прибыльные вакансии названы в Псковской области

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Эксперты крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru провели исследования среди вакансий Псковской области и назвали самые высокооплачиваемые, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в компании.

Аналитика производилась среди 6-ти тысяч вакансий и 15-ти тысяч резюме соискателей, оставленных в апреле регионом на платформе hh.ru. Специалистам за работу предлагали в среднем 39 тысяч рубелей. Эта цифра на 19% меньше среднероссийской.

Самые высокие ставки оказались в сферах «Рабочий персонал» и «Медицина, фармацевтика». На должности в этих сферах предлагалось почти 51 тысяча рублей.

Немного уступила зарплата ИТ-специалистов, высшего менеджмента и автомобильного бизнеса от 40 0000 до 45 000 рублей.

При этом ожидание псковичей от зарплат стало немного выше, теперь жители региона хотят получать порядка 34 рублей в месяц. Но даже несмотря на это, данная цифра уступает запросам россиян на 31%.