Опасные выходные: подсчитаны погибшие и пострадавшие в ДТП на майские праздники

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За прошедшие выходные, с 1 по 10 мая, в Псковской области в результате 19 дорожно-транспортных происшествий погибли 3 человека и ещё 20 человек пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

За время майских выходных в области было зафиксирована и пресечено 3037 административных правонарушений безопасности дорожного движения. 84 остановленных водителя управляли транспортных средством в нетрезвом виде. Также задержаны девять водителей за повторное управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, три из 19 ДТП совершены с участием пьяных водителей.

«Зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения является причиной дорожно-транспортных происшествий и тяжёлых последствий. Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения», – дала комментарий пресс-служба.