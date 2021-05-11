Псковский, Островский и Невельский районы лидируют по количеству зараженных коронавирусом

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С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в Псковской области было проведено 360 617 исследований на COVID-19. За это время выявили 36 887 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них 29 298 человек вылечились, 367 – скончались. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

В тройке лидеров по заболеваемости коронавирусом по-прежнему остаются Псковский, Островский и Невельский районы. В Пскове с начала пандемии выявлено 13 369 случаев заражения COVID-19. В Великих Луках – 6 207 заболевших. Среди иногородних, начиная с 30 декабря прошлого года, зафиксировали 45 случаев заражения коронавирусом.

Статистика по районам:

Псковский район – 3 060

Островский район – 1 858

Невельский район – 1 427

Порховский район – 1 146

Новосокольнический район – 973

Опочецкий район – 910

Великолукский район – 824

Дедовичский район – 785

Печорский район – 711

Себежский район – 595

Плюсский район – 578

Гдовский район – 545

Новоржевский район – 409

Палкинский район – 406

Струго-Красненский район – 369

Пушкиногорский район - 346

Пыталовский район – 345

Бежаницкий район - 340

Пустошкинский район – 335

Куньинский район – 334

Дновский район - 307

Локнянский район - 247

Красногородский район – 217

Усвятский район – 199