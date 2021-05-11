Псковский, Островский и Невельский районы лидируют по количеству зараженных коронавирусом

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С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в Псковской области было проведено 360 617 исследований на COVID-19. За это время выявили 36 887 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них 29 298 человек вылечились, 367 – скончались. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.
В тройке лидеров по заболеваемости коронавирусом по-прежнему остаются Псковский, Островский и Невельский районы. В Пскове с начала пандемии выявлено 13 369 случаев заражения COVID-19. В Великих Луках – 6 207 заболевших. Среди иногородних, начиная с 30 декабря прошлого года, зафиксировали 45 случаев заражения коронавирусом.
Статистика по районам:
Псковский район – 3 060
Островский район – 1 858
Невельский район – 1 427
Порховский район – 1 146
Новосокольнический район – 973
Опочецкий район – 910
Великолукский район – 824
Дедовичский район – 785
Печорский район – 711
Себежский район – 595
Плюсский район – 578
Гдовский район – 545
Новоржевский район – 409
Палкинский район – 406
Струго-Красненский район – 369
Пушкиногорский район - 346
Пыталовский район – 345
Бежаницкий район - 340
Пустошкинский район – 335
Куньинский район – 334
Дновский район - 307
Локнянский район - 247
Красногородский район – 217
Усвятский район – 199