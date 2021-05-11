Чат-бот для абитуриентов ПсковГУ разработал псковский школьник

Чат-бот для абитуриентов ПсковГУ в Telegram

Восьмиклассник из Пскова разработал чат-бот для абитуриентов ПсковГУ, и университет предлагает будущим студентам принять участие в улучшении сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Учащийся 8-ого класса Псковского педагогического комплекса Илья Щембелов разработал чат-бот на базе Telegram-канала.

Восьмиклассник представил свою разработку на студенческой научной конференции в ПсковГУ:

«Это было познавательно, но в то же время довольно сложно, поскольку остальные ребята на конференции были со старших курсов университета, – поделился Илья Щембелов. – Надеюсь, это не последний мой проект с ПсковГУ. Мне бы были интересны практически любые проекты по теме IT, робототехники и в целом проектной деятельности, связанной с технологиями».

Илья Щембелов

Бот уже содержит 12 категорий вопросов. Для улучшения сервиса разработчики призывают протестировать бота. Для этого необходимо выбрать разные категории и задать вопросы. Информационная база будет дополнена, если бот не сможет ответить на какие-нибудь вопросы абитуриентов.

Илья отмечает, что создание бота является не самым сложным в данном процессе.

«Самым сложным этапом является алгоритм анализа вопроса абитуриента для генерации ответа, – уточнил юный разработчик. – Мы выбрали именно Telegram по причине возрастающей популярности данной соцсети, а также из-за того, что она позволяет легко реализовать, создать и управлять ботом через систему API», – объяснил Илья.

Илья планирует связать свою дальнейшую жизнь с робототехникой, углубившись в изучение бионических частей тела и экзоскелетов. Также юношу интересует IT и программирование.