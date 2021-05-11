Александр Седунов: в школах Пскова введены дополнительные меры безопасности

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Образовательные учреждения Псковской области усилили меры безопасности после трагедии в гимназии Казани. Об этом сообщил председатель Комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Требования по дополнительному усилению безопасности направлены руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. По словам Александра Седунова, перед майскими праздниками во всех школах были проведены классные часы и родительские собрания по поводу усиления мер безопасности, в том числе антитеррористических.

Во всех школах Пскова имеются вахтеры и охрана, чтобы не допустить посторонних в учебные заведения.

Двое неизвестных с огнестрельным оружием проникли в казанскую гимназию сегодня, 11 мая. Из-за взрыва и стрельбы погибли 11 человек 32 – пострадали. Большинство дети.