Всего сутки остались у псковичей, чтобы принять участие в конкурсе «Отдых мечты с Комсомолкой»

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Сегодня завершается прием заявок на весенний фотоконкурс «Отдых мечты с Комсомолкой» с призовым фондом в 16 000 рублей.

Псковичи еще могут отправить свои фотографии на конкурс до конца сегодняшнего дня, загрузив их на сайте «Комсомольской правды – Псков». Но уже начиная с 12 мая 00:00 начнется открытое общественное голосование, в ходе которого будут выбраны 3 снимка-победителя. Они получат денежные сертификаты размером в 10 000 рублей (1 место), 5 000 рублей (2 место) и 1 000 рублей (3 место) туристической базы отдыха «Тридевятое царство», находящейся на берегу живописного и бескрайнего Чудского озера!

Голосование продлится до 18 мая 21:00. В рамках него любой желающий сможет проголосовать за каждого участника по одному раз в течение суток. Обратите внимание! Проголосовать за понравившиеся работы смогут только авторизованные пользователи. Кроме общественности в голосовании примет участие профессиональное жюри, 1 голос которой будет равняться 10 конкурсным баллам. Эти баллы будут приплюсованы к финальным результатам по окончании конкурса.

Если вы любите отдыхать и хотите поделиться со всеми своим «отдыхом мечты» – еще не поздно подать заявку на фотоконкурс «Отдых мечты с Комсомолкой»!