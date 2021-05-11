Псковичи стали больше интересоваться инвестиционными счетами

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Эксперты зафиксировали рост интереса среди псковичей к инвестиционным счетам. Таким образом на начало апреля 2021 года порядка 13 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов открылось в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Псков Банка России.

Интерес псковичей к такому финансовому инструменту, как индивидуальный инвестиционный счет, по мнению экспертов, вызван снижением ставок по депозитам.

«В результате часть псковичей предпочла разместить средства в других банковских продуктах с более высокой доходностью. За прошедшие 10 месяцев число владельцев таких счетов в регионе выросло почти вдвое», - сообщил заместитель управляющего Отделением Псков Банка России Сергей Иванов.