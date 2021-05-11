Фура со свиньями вылетела в кювет в Великолукском районе

Фото: Газета «Наш путь»

Сегодня, 11 мая, около 11 часов недалеко от воинского мемориала «Ступинская высота» грузик «Великолукского мясокомбината» вылетел в кювет. Об этом сообщил корреспондент газеты «Наш путь» Великолукского района.

Свидетели сообщили, что у грузового автомобиля взорвалось колесо. Водитель фуры не смог справиться с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась вместе со свиньями, находящимися в кузове.

В настоящий момент производится эвакуация свиней. На место ДТП уже прибыли экстренные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.