Псков
Еще
Радио
Псков
Еще
Радио
Псков
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 мая 2021 17:15

Выходящую из автобуса второклассницу насмерть сбило авто в Псковском районе

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
.

.

Сегодня, 11 мая, из-за наезда автомобиля, в деревне Решетино Псковского района погиб 8-летний ребёнок. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в УМВД России по Псковской области.

По предварительным данным, трагедия произошла, когда девочка покинула автобус. Второклассница обошла его, чтобы перейти через дорогу, но ей на встречу вылетел автомобиль. Ребенок скончался на месте от полученных травм.

На место прибыли сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Скоро опубликуем подробности произошедшего с фото- и видео-материалами.

.

Внимание на дорогу!