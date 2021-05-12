Еще 55 человек заразились коронавирусом в Псковской области

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За прошедшие сутки в Псковской области зафиксированы еще 55 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее количество заболевших новой коронавирусной инфекцией достигло 36 942 человек. Число вылечившихся от COVID-19 достигло отметки в 29 481 человек. За прошедшие сутки из медучреждений в связи с излечением от коронавируса выписались 183 жителя региона.

С начала пандемии в Псковской области было проведено 361 684 исследования. Только за прошедшие сутки 1067 жителей региона сделали тест на коронавирус.

Кроме того, сегодня с контроля Роспотребнадзора был снят очаг распространения COVID-19 в Вязьевской школе Дедовичского района. На данный момент активными в регионе остаются два очага: в ПсковГУ и и в Новоржевской школе.

Вчера очаг в Новоржевском РЭС был снят с контроля Роспотребнадзора.