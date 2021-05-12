Стартовало голосование за лучшее фото в конкурсе «Отдых мечты с Комсомолкой»

Стартовало голосование за лучший «Отдых мечты с Комсомолкой»

С сегодняшнего дня, 12 мая, псковичи и все желающие могут проголосовать за участников фотоконкурса «Отдых мечты с Комсомолкой» на сайте издания.

Для того, чтобы проголосовать за понравившиеся фотографии, необходимо перейти на страницу фотоконкурса по ссылке, авторизоваться в одной из доступных социальных сетей и нажать на сердечко под понравившимся снимком. Обратите внимание! Проголосовать можно один раз за каждого участника в течение 24 часов.

Если вы не увидели свое фото в конкурсе, но отправляли заявку, пролистайте до конца списка конкурсантов. Там есть возможность открыть фото остальных участников, для этого нужно нажать кнопку «Показать ещё». Кроме того, чтобы увидеть историю участника об «отдыхе мечты» и фотографию целиком, необходимо нажать на сам фотоснимок.

Открытое общественное голосование продлится до 18 мая 21:00. Далее в течение нескольких дней будут проведены подсчеты баллов и объявлены долгожданные победители. Они получат денежные сертификаты на базу отдыха «Тридевятое царство», которая расположена в одном из самых красивых мест Северо-Западного региона России – на берегу бескрайнего и прекрасного Чудского озера!

В голосовании примет участие и профессиональное жюри, в которое вошли фотографы и фотокорреспонденты «Медиацентр60». Они также выберут понравившиеся снимки и проголосуют за них. 1 голос жюри равняется 10 конкурсным баллам. Эти баллы будут суммированы с итоговым результатами после общественного голосования.

Напоминаем! Призовой фонд фотоконкурса «Отдых мечты с Комсомолкой» составляет целых 16 000 рублей! За 1 место владелец фотоснимка получит сертификат номиналом 10 000 рублей, за 2 место – сертификат на 5 000 рублей, за 3 место – сертификат на 1 000 рублей. Обратите внимание, их можно будет обналичить только на услуги, предоставляемые непосредственно самой базой отдыха.