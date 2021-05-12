Вопросы Пенсионному фонду теперь можно задать в соцсетях

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У псковичей появилась возможность получить консультацию по пенсионным вопросам через официальные страницы Пенсионного фонда в таких социалных сетях как «ВКонтакте», Instagram, Twitter и Facebook. Об этом рассказали в Отделении Пенсионного фонда России по Псковской области.

Пользователей социальных сетей может подписаться на страницы Отделения ПФР и получать связанные с пенсионной системой России и ПФР новости и, кроме того, подробную консультацию специалиста.

Псковичи смогут получить консультацию специалистов ПФР только по общим вопросам. Узнать информацию о персональных данных (трудовом стаже, состоянии индивидуального лицевого счета, отчисляемых страховых взносах и количестве пенсионных коэффициентов) пользователи могут через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

Также Пенсионный фонд имеет официальное приложение для платформ iOS и Android, позволяющее в электронном формате без личного обращения в клиентскую службу взаимодействовать по многим вопросам с ПФР и получать госуслуги.