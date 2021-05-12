Для поисков 15-летней девушки поисковики и полиция развернули штаб в Неелово

На фото 15-летняя Ксения

Следователи, кинологи, полиция и волонтеры вышли на поиски 15-летней девушки Ксении, пропавшей 11 мая в деревне Неелово. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В настоящее время в деревне развернут штаб. Поисковики обходят населенный пункт и ближайшие территории: лесные массивы, поля и заброшенные строения.

В последний раз знакомые видели девушку именно в месте поиска - в деревне Неелово. Те кто имеет хоть какую-либо информацию о местонахождении Ксени или обстоятельствах исчезновения, просят сообщить по телефону в следственный отдел: 8-911-486-94-74.