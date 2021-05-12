Менять теплосети начали на Октябрьском проспекте в Пскове

Фото из Instagram-аккаунта ПТС

Поодготовка к замене тепловых сетей на Октябрьском проспекте в Пскове заняла большое количество времени. Но сегодня, 11 мая, лёд тронулся и сотрудники ПТС приступили к трудоёмкой работе, пишет организация в своем официальном Instagram-аккаунте.

Специалисты поделились с псковичам, что теплосети, нахожящиеся под Октябрьским проспектом, уже поизносились. При последней замене пож землю заложили трубы с большим диаметром, а это значит, что на них лежит огромная нагрузка. Работы будут проводится тяжелые, так как поверх труб пролегает большое количество коммуникаций.

«Огромное количество времени потрачено на согласование и сверку со всеми сторонними организациями, но лёд тронулся, и мы смогли преступить к перекладке. Дабы избежать серьезных трудностей в будущем, наши коллеги прикладывают все возможные усилия здесь и сейчас, перекладывают сети, и жители центра города еще на длительный период времени могут спать спокойно», - отметили в компании.

В ПТС поблагодарили гостей и жителей города за понимание и терпение. А также принесли извинения за доставленные неудобства.