Более чем в три раза увеличился пассажиропоток на Октябрьской железной дороге

.

Более 11,5 млн пассажиров было перевезено на Октябрьской железной дороге за апреля 2021 года, что почти в три раза превышает количество перевезенных пассажиров за тот же период в 2020 году. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

За апрель 2021 года услугами пригородного сообщения воспользовались 10,5 млн пассажиров, что в три раза больше 3,4 млн за апрель прошлого года. А услугами поездов дальнего следования воспользовались 1,2 млн пассажиров. Это в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда данным предложением воспользовались лишь 198 тысяч человек.

Всего же с начала 2021 года на Октябрьской железной дороге были перевезены более 40 млн. пассажиров, из которых около 36 млн. пользовались поездами пригородного сообщения, а чуть более 4 млн. – дальнего следования.

Пассажирооборот за апрель этого года увеличился почти в 5 раз и составил около 1,2 млрд пасс-км. С начала года пассажиропоток Октябрьской железной дороги увеличился незначительно, всего на 1,6%, и составил порядка 4,1 млрд пасс-км.