Стало известно по какому расписанию будет курсировать самолёт из Пскова в Калининград

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С 24 мая авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Пскова в Калининград и обратно. Перевозку будет осуществлять самолёт под названием Сухой Суперджет-100, пишет «Псковская правда».

Компания будет перевозить пассажиров по понедельникам. Поездка по времени займет всего полтора часа. Из Пскова самолёт отправится в 13:50, а обратно - в 10:30.

В Калининград из Пскова и обратно самолёты продолжат курсировать до 30 ноября.

Совсем недавно псковичам вновь предоставилась возможность отправиться на самолёте в Калининград. Авиакомпании «РусЛайн» запустила самолёты которой по вторникам и пятницам.