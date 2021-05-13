Повысить навыки управления мотоциклом псковичам предлагают бесплатно

Фото из архива КП

Псковичи могут повысить навыки управления мотоциклом благодаря бесплатным мастер-классам от профессионалов, пишут в сообществе «Мото Джимхана Псков».

Занятия проходят еденедельно в деревне Моглино Псковского района. Тренировки проходят в открытом режиме. Инструктора по мотоджимхане помогут отточить навыки управления мотоциклом.

Обучение проходит по средам в 19:00 и воскресеньям в 17:00. По словам профессионалов, обучение позволит водителям мотоциклов увереннее чувствовать себя, выезжая на проезжую часть.

В случае плохой погоды возможны переносы занятий.