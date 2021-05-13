Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Изборске 15 мая

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Опубликована официальная программа проведения всероссийской акции «Ночь музеев» в Изборске, которая пройдет 15 мая. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили пресс-службе музея-заповедника «Изборск»,

В рамках акции «Ночь музеев» участники посетят фотовыставку «Культура Причудья», отправятся на увлекательную экскурсию, посвященную 800-летию Александра Невского, познакомятся с презентацией интерактивной исторической примерочной «Зеркало истории», посмотрят исторический фильм С. Эйзенштейна и примут участие в творческом фотоконкурсе в стенах Изборской крепости. С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на фотографии ниже.

Программа всероссийской акции «Ночь музеев» в Изборске 15 мая

Кроме этого, к участию во всероссийской акции приглашаются фотографы, фотолюбители или путешественники. На время проведения акции «Ночь музеев» будет включена подсветка Изборской крепости. Каждый желающий сможет сделать фотографии с этого мероприятия на любой из своих гаджетов и прислать их в официальную группу музея-заповедника. Все опубликованные снимки примут участие в голосовании, подарком в котором выступит памятный сувенир от музея-заповедника «Изборск».