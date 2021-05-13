Съемки телеканала «Россия-1» о работе по борьбе с коронавирусом проходят в Псковской области

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Вчера, 12 мая, съёмочная группа программы «Вести — Недели» телеканала «Россия-1» во главе корреспондента Сергея Зенина приехала в Великие Луки, где начались съемки нового репортажа «Меры, предпринимаемые регионами РФ по борьбе с COVID-19», пишет Луки.ру.

Съемки начались с ЗАО «ЗЭТО», где развернут пункт вакцинации для сотрудников и предпринимаются беспрецедентные меры борьбы с коронавирусом. Там журналисты записали интервью с гендиректором предприятия Денисом Мунштуковым. Далее съемки прошли в великолукском филиале Псковской областной инфекционной больницы.

Сегодня, 13 мая, съемочная группа в Пскове. Здесь журналисты «Вести — Недели» побеседуют с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и отправятся по пунктам вакцинации. Конечная точка съемок пройдет Псковской областной инфекционной больницы.

О времени выхода репортажа в эфир «Комсомольская правда в Пскове» сообщит позже.