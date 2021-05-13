В Изборске откроют знак «Самой красивой деревни России»

Фото: Екатерина Кочкина

Уже 17 мая в деревне Изборск Печорского района состоится церемония открытия знака Ассоциации «Самые красивые деревни и городки России». Об сообщила «Псковская правда» со ссылкой на директора Изборского музея-заповедника Наталью Дубровскую.

Подписание документов о включении Изборска в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России состоится 17 мая, после этого состоится открытие знака на одной из улиц Старого Изборска.

«Знак мы уже заказали, но пока не решили, где он будет установлен», - сообщила Наталья Дубровская, однако она отметила, что знак не планируется разместить в на территории крепости. «Он должен стоять где-то на центральной улице и так, чтобы с ним можно было сфотографироваться. Думали где-то в музейном квартале поставить… Крутимся ещё… Хочется, чтобы он улицу открывал», - заключила директор заповедника.

В Ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России» также включили и город Печоры. Подписывать документ планируется с участием делегации Ассоциации в 12:00 в палате Петра Оссовского.