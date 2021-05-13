Во всех детских лагерях Псковской области будет доступна программа детского кешбэка

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Детские оздоровительные лагеря Псковской области будут работать по программе детского кешбэка. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ заявила исполняющая обязанности председателя регионального комитета по туризму Марина Егорова.

Кешбэк будет доступен во всех лагерях во вторую и третью смену. Возвратить средства можно до 50% от путевки, но не больше 20 тысяч рублей.

Программа будет активна до конца мая. Правительство рассмотрит этот вопрос на очередном заседании. Впервые программа туристического кешбэка была запущена в 2020 году.