Еще 57 человек заразились коронавирусом в Псковской области

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За прошедшие сутки в Псковской области выявили 57 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

С начала пандемии в Псковской области было проведено 364 480 исследований на COVID-19, за минувшие сутки – 1 581. Из них 37 031 тест на коронавирус оказался положительным. 29 883 жителя региона уже выписались из медучреждений в связи с излечением от COVID-19. За прошедшие сутки выздоровели 197 человек.

Новых очагов коронавирусной инфекции в Псковской области выявлено не было. По прежнему активными остаются два очага: в ПсковГУ и в Новоржевской школе. Все они находятся под контролем Роспотребнадзора.