Псковичи смогут увидеть приближающийся к Земле астероид размером с пирамиду Хеопса

Фото: Сергей Мальгавко|ТАСС

NASA предупредило людей о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 метров, подобного футбольному полю, пирамиде Хеопса или высоте Статуи Свободы, пишет ТАСС.

Астероид приблизится к Земле уже 14 мая около 13:04 мск времени. Небесное тело, получившее название 2015 KJ19, пролетит на расстоянии в 5,77 млн км к нашей планете. А это значит, что астероид будет совершенно безопасен для человечества. Ведь такое расстояние в 15 раз больше, чем от Земли до Луны. Скорость космического тела будет около 83 тыс. км/ч.

В 2021 году это будет не единственное приближение астероида к Земле. Такое событие произойдет еще 27 мая и 1 июля. Но по мнению специалистов CNEOS, объекты диаметром менее 152 метров или пролетающие более чем на 7,55 млн км от Земли считаются безопасными.