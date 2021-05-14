Скидку до 30% могут получить поступающие в ПсковГУ

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В этом году результаты ЕГЭ позволят поступающим из разных регионов России получить скидку по оплате за обучение в ПсковГУ. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Скидки предоставляется по следующим условиям:

– Скидка в размере 10% предоставляется гражданам, которые поступают на программы бакалавриата или специалитета очной или очно-заочной формы обучения и которые наберут по результатам трех вступительных испытаний в форме ЕГЭ от 200 до 239 баллов.

– Скидка в размере 30% предоставляется гражданам, которые поступают на программы бакалавриата или специалитета очной или очно-заочной формы обучения и которые наберут по результатам трех вступительных испытаний в форме ЕГЭ от 240 баллов и более.

– Скидка в размере 10% предоставляется гражданам, которые поступают на программы бакалавриата или специалитета очной формы обучения, предполагающие наличие творческого или профессионального испытания, и которые наберут по результатам двух вступительных испытаний в форме ЕГЭ от 140 до 159 баллов.

– Скидка в размере 30% предоставляется гражданам, которые поступают на программы бакалавриата или специалитета очной формы обучения, предполагающие наличие творческого или профессионального испытания, и которые наберут по результатам двух вступительных испытаний в форме ЕГЭ от 160 баллов и выше.

Кроме того, скидка в 30% предоставляется лицам, поступающим на программы магистратуры очной формы обучения, которые по результатам вступительного испытания наберут от 90 до 100 баллов.

Данные скидки предоставляются только на первый семестр, далее они будут доступны по результатам обучения (не должно быть академических задолженностей).

С более подробной информацией о скидках можно ознакомиться в приказе ПсковГУ.