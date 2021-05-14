Названы самые зараженные коронавирусом районы Псковской области

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С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в регионе было проведено 364 480 исследований на коронавирус. За это время выявили 37 031 подтвержденных случаев COVID-19. Из них 29 883 жителя региона выздоровели от коронавируса. 367 – умерли.

Лидерами по количеству зараженных коронавирусом в Псковской области по-прежнему остаются три района: Псковский, Островский и Невельский. С начала пандемии в Пскове было выявлено 13 427 случаев заражения COVID-19, в Великих Луках – 6 226. Среди иногородних, начиная с 30 декабря 2020 года, коронавирусом заразились 45 человек.

Статистика по районам:

Псковский район – 3075

Островский район – 1865

Невельский район – 1433

Порховский район – 1146

Новосокольнический район – 977

Опочецкий район – 911

Великолукский район – 827

Дедовичский район – 785

Печорский район – 714

Себежский район – 598

Плюсский район – 578

Гдовский район – 546

Новоржевский район – 418

Палкинский район – 406

Струго-Красненский район – 369

Пушкиногорский район - 351

Пыталовский район – 349

Бежаницкий район - 341

Пустошкинский район – 336

Куньинский район – 334

Дновский район - 310

Локнянский район - 247

Красногородский район – 217

Усвятский район – 200