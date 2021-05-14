Названы самые зараженные коронавирусом районы Псковской области

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С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в регионе было проведено 364 480 исследований на коронавирус. За это время выявили 37 031 подтвержденных случаев COVID-19. Из них 29 883 жителя региона выздоровели от коронавируса. 367 – умерли.
Лидерами по количеству зараженных коронавирусом в Псковской области по-прежнему остаются три района: Псковский, Островский и Невельский. С начала пандемии в Пскове было выявлено 13 427 случаев заражения COVID-19, в Великих Луках – 6 226. Среди иногородних, начиная с 30 декабря 2020 года, коронавирусом заразились 45 человек.
Статистика по районам:
Псковский район – 3075
Островский район – 1865
Невельский район – 1433
Порховский район – 1146
Новосокольнический район – 977
Опочецкий район – 911
Великолукский район – 827
Дедовичский район – 785
Печорский район – 714
Себежский район – 598
Плюсский район – 578
Гдовский район – 546
Новоржевский район – 418
Палкинский район – 406
Струго-Красненский район – 369
Пушкиногорский район - 351
Пыталовский район – 349
Бежаницкий район - 341
Пустошкинский район – 336
Куньинский район – 334
Дновский район - 310
Локнянский район - 247
Красногородский район – 217
Усвятский район – 200