Объявлены даты проведения госэкзамена по русскому и математике в псковских школах

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Сегодня, 14 мая, руководитель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов назвал даты проведения государственных экзаменов по русскому языку и математике у учащихся 11-ого класса. Об этом он сообщил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Напомним, что в этом году у выпускников появилась возможность не сдавать ЕГЭ, если они не собираются поступать в вуз. Такое решение было принято в связи со сложными эпидемиологическими условиями.

Альтернативой ЕГЭ для таких одиннадцатиклассников будут два письменных государственных экзамена – контрольные работы по русскому и математике, которые позволят школьникам получить аттестат.

Контрольные по русскому языку в школах Псковской области состоятся 25 мая, а по математике – 28 мая, – сообщил Александр Седунов.

Отметим, что девятиклассники также будут сдавать аттестационные экзамены иначе. Их ждёт два экзамена: русский и математика.