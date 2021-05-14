Оперштаб обсудит возможность присутствия родителей на выпускных в садиках Пскова

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На оперштабе обсудят возможность присутствия родителей на выпускных в детских садах. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил начальник областного комитета по образованию Александр Седунов.

По его словам, такие решения принимаются только совместно с Роспотребнадзором а также с учетом актуальной санитарно-эпидемиологической ситуации.

«Важно решение штаба, который ведет весь учет ситуации, возможностей. Вопрос будет обсуждаться. В ближайшее время мы об этом узнаем», - заключил Александр Седунов.