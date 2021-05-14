Под открытым небом в музее «Линия Сталина» появятся новые экспозиции

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Новые экспозиции в мемориально-музейном комплексе под открытым небом «Линия Сталина» в Островском районе посетители увидят уже скоро.

На новом месте уже расположился 40-метровый ангар с диорамой, где изображены первые дни Великой отечественной войны. Выстроены два «деревенских» дома, где разместится коллекция старинных предметов утвари. Для туристов уже предоставлена пограничная вышка, которую установили на своем историческом месте.

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Экспозиции мемориально-музейного комплекса возводятся на средства федерального гранта в тех местах, где в конце 30-х годов действительно находился укрепрайон – линия оборонительных сооружений. Подробнее о новых экспозициях «Линии Сталина» в материале Дмитрия Коновалова.