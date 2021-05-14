Выходные в Псковской области: куда сходить и чем заняться с 15-16 мая

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В регион пришло тепло, но холод все еще не хочет отступать, поэтому на этих выходных прольются дожди. Синоптики прогнозируют даже грозы. Исходя из прогноза погоды и будем планировать, чем заняться с 15 по 16 мая 2021 года в Псковской области.

ОТДЫХАЕМ ДОМА

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Любите свой город, но лень или нет возможности отправиться погулять. Предлагаем поучаствовать в создании мемориала Знамени Победы в Идрице. Сделать это можно в соцсетях, рассказав миру о событии или пожертвовать средства для строительства с помощью специального штрихкода прямо из дома.

15 мая онлайн состоится областной конкурс сказителей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» под названием «Псковские сказки, сказочники и рассказчики» имени С.С. Гейченко. Ссылку на онлайн-трансляцию ищите в официальной группе музея-заповедника «ВКонтакте».

Тем, кто еще не успел, предлагаем всей семьей (с 14 лет) принять участие в голосование за объекты, которые требуется благоустроить. Ищите свой район и голосуйте за то место, где гуляете чаще всего, ведь любимые места должны вдохновлять и выглядеть красиво.

15 мая состоится и Всероссийская акция «Ночь музеев». Но из-за ограничительных мер почти все мероприятия пройдут в онлайн-формате. Ищите информацию в официальной группе Ночи музеев «ВКонтакте». И, кстати, если всё-таки отвяжешься встать с дивана, то читай раздел "Поехали на машине", там мы расскажем, в какие музеи можно попасть ночью 15 мая.

Если вам не удалось отдохнуть в 2020 году и даже на майские не получилось расслабиться, советуем посмотреть, как это сделали другие, а заодно и представить себя в роли профессионального фотографа или ценителя рассказов. Участники конкурса «Отдых с Комсомольской» поделились своими любимыми фото с отпусков и выходных дней, а кадры дополнили небольшими рассказами. Голосовать могут все, у кого в интернете есть хоть один аккаунт, ведь для того, чтобы отдать свой голос, нужно авторизоваться через любою соцсеть (занимает 3 минуты).

ИДЕМ ГУЛЯТЬ ПЕШКОМ

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Самой незабываемой прогулкой станет та, на которую вы зарядите телефоны и фотоаппараты. Прекрасная черемуха так и манит сделать фото, а новые отремонтированные местечки ждут ваших фото. Ведь, как говориться, не сфотографировал - значит не было!

15 мая в Пскове будут праздновать День псковского пирога. Пеки любимые пироги и выкладывай в соцсетях, а мы найдем и опубликуем. Кроме этого в городе пройдет несколько мероприятий в честь даты.

15 мая состоится открытие мотосезона в Пскове, кстати, на этот день его перенесли, надеемся, изменения дат больше не произойдет. Отправляйтесь гулять по главным улицам города и фоткаться на фоне байкеров.

16 мая - особенный день. в Пскове пройдёт ХХIV международный марш Мира, посвященный 70-й годовщине освобождения Ленинграда и снятия блокады, а также 80-летию образования Курской области. Начнётся мероприятие в 11:30 с возложения цветов у могилы Неизвестного солдата, в 12:00 состоится встреча с руководством города и общественностью в Центре Детского чтения, а в 13:10 – возложение цветов у памятника десантникам шестой роты «Купол».

КУДА ПОЙТИ С ДЕТЬМИ

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В эти выходные Городской культурный центр проведет отчетный концерт детского хореографического ансамбля "Радость" под названием "Танцуйте с нами", ну, вы поняли, что усидеть не получится?

15-16 мая в городе Пскове на стадионе «Локомотив» состоится первый этап Международного фестиваля «Локобол-2021-РЖД» среди футбольных команд мальчиков и девочек 2009-2011 годов рождения.

15 и 16 мая в Пскове в универсальном спортивном комплексе «Олимп» продолжится всероссийский турнир по тхэквондо ИТФ на Кубок губернатора Псковской области. Кстати, на него приехали участники с 19-ти регионов России, поэтому есть на что посмотреть.

ПОЕХАЛИ НА МАШИНЕ

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15 мая - для тех, кто совсем не любит сидеть дома, сделали исключение. Всероссийская акция Ночь музеев пройдёт в Изборске. Всего в 30 км от города можно посетить музеи и фотовыставки, а также самому принять участие в фотоконкурсах. И все это будет работать до 2 ночи, поэтому возьми перекусить.

16 мая в 17:00 Предлагаем отправиться на Соколиху и повысить навыки управления мотоциклом совершенно бесплатно.

Каждый день Зоозащитные организации Пскова нуждаются в воде, продуктах и лекарствах для своих подопечных. Ищите сообщества зоозащит региона в соцсетях и спросите в личных сообщениях, нужна ли какая-либо помощь. Поездку в приют можно совершить как с друзьями, так и в семейном кругу. Никто не останется равнодушным, ведь некоторых животных можно взять на поводок и отправиться погулять.

Если тебе понравилось наша афиша, то делись ею в соцсетях. А перед запланированным событием обязательно уточни у организаторов время и место мероприятия. Кстати, несмотря на выходные, не стоит расслабляться, поэтому не забудь маску дома, а в городе не обнимай каждого встречного. Отлично тебе отдохнуть, пскович!