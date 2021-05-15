Родителям могут разрешить присутствовать на выпускных в Псковской области

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В Псковской области рассматривается возможность разрешить родителям присутствовать на выпускных в детских садах, школах и вузах. Об этом сообщил губернатор Псковской области в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Уже завтра состоится отдельное совещание, где будет рассмотрена возможность провести открытые выпускные с соблюдением ряда требований Роспотребнадзора.

«Майские праздники позади, и сегодня я хочу сказать искренние слова благодарности каждому, кто эти две недели следовал правилам безопасности и с уважением относился к вопросу сохранения здоровья окружающих», - отметил глава региона.

Ещё рано говорить об окончательном виде статистики после праздников, но отчёты со всех мероприятий и число протоколов, по словам губернатора, говорят о том, что псковичи сознательно отнеслись ко всем запретам.

«И вынужденные ограничения, безусловно, дают результат и возможность постепенно двигаться в сторону смягчения ограничений. Это позволяет нам обсудить возможность и формат проведения выпускных», пояснил Михаил Ведерников.