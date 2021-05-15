Telegram-канал «Псковская сводка» запустил видеопроект

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Псковское агентство информации совместно с Telegram-каналом «Псковская сводка» запускает новый еженедельный проект о самых резонансных событиях региона в видео-формате.

В конце каждой недели эксклюзивные кадры и видеоматериалы ЧП, преступлений и ДТП, случившиеся в Псковской области, попадут в программу «Псковская сводка».

Первый выпуск проекта выйдет завтра, 15 мая, в 17:00 на портале Псковского агентства информации, на Youtube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в «ВКонтакте» и Telegram-канале «Псковская сводка».