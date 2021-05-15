До +24 градусов и грозы ожидаются 15 мая в Псковской области

Завтра, 16 мая, в Псковской области вновь ожидается жара и небольшой дождь. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В воскресенье в регионе прогнозируется облачная погода и кратковременные дожди. Вновь некоторые районы увидят грозы. Ветер Юго-Западного направления будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Что, в среднем, не будет ощущаться горожанами.

Температура воздуха этой ночью продержится в пределах от 8 до 13 градусов тепла, днём будет жарко: +19... +24 градусов.