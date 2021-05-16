За последние сутки 67 человек заразились коронавирусом в Псковской области

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Ещё 67 человек заразились новой короновирусной инфекцией за последние сутки в Псковской области. Об этом сообщил официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии зафиксировано 37 163 человека, перенесших инфекцию. За это время скончались от пандемии 369 человек. За последние сутки зафиксирована новая смерть.

На данный момент проведено 367 874 исследований. Ежедневно порядка полутора тысяч человек узнают свой ПЦР-статус.

Выздоровело 208 псковичей. Всего с начала пандемии из медучреждений выписали 30294 пациента в связи с излечением от коронавируса.