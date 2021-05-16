Псков
Еще
Радио
Псков
Еще
Радио
Псков
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье16 мая 2021 15:16

Бесплатным тестом на коронавирус обеспечат родителей для посещения выпускных

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Псковские родители смогут бесплатно сдать тест на короанвирус. Это необходимо для того, чтобы посетить выпускной своих детей. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram.

«В общей сложности речь идёт почти о 15 тыс. выпускников детских садов и школ. Понимаем, что для всех детей это очень важный день, и важно, чтобы родители были рядом. В понедельник необходимое распоряжение будет подготовлено и опубликовано Комитетом по здравоохранению», - сообщил губернатор.

В Псковской области ещё 67 человек заразились коронавирусом за последние сутки.

Коронавирус Covid-19