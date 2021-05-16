Еще 51 человек заразился коронавирусом в Псковской области

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За пошедшие сутки в Псковской области выявили еще 51 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

С начала пандемии общее количество заболевших COVID-19 достигло 37 214 человек. Из них 30 490 жителей региона выписались из медучреждений в связи с излечением от коронавируса. За прошедшие сутки 196 человек вылечились от коронавирусной инфекции.

Кроме того, согласно опубликованной статистике, 368 690 жителей региона сделали тест на коронавирус. За прошедшие сутки было проведено 816 исследований на COVID-19.

Михаил Ведерников также сообщил, что по результатам этой недели в Псковской области увеличилась динамика распространения коронавируса. По сравнению с прошлой неделей рост числа заболевших увеличился более чем на 12%.