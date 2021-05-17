Псковские военнослужащие десантировались с 6 тыс метров в кислородном оборудовании

ФОТО: Минобороны России

Более 20-ти военнослужащих ВДВ совершили десантирование с использованием кислородного оборудования с высоты в шесть тысяч метров. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации на своём официальном сайте.

Тренировка проходила в рамках занятия по воздушно-десантной подготовке. В ней приняли участие более 20-ти парашютистов из подразделения специального назначения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и Центра специальной парашютной подготовки Воздушно-десантных войск из Рязани. Десантирование военнослужащих происходило из самолета ИЛ-76мд.

ФОТО: Минобороны России

Погрузка личного состава производилась на псковском аэродроме «Кресты». Десантирование проходило с использованием комплектов для высотного десантирования «Юнкер-0» на высоте в шесть километров при скорости самолета в 360 км/ч.

В состав специализированных комплектов для десантирования парашютным способом вошли парашютная система специального назначения «Стайер» и комплект кислородного оборудования отечественного производства «ОКСИ Высота».

Как сообщили в Минобороны России, парашютисты чуть более 1,5 минут находились в свободном падении после отделения от самолета и около 5 минут снижались на открытом куполе парашютной системы. Как это было, смотрите в видео с официального YouTube-канала Министерства обороны РФ.