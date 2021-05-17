Избежать теплового удара в жару псковичи смогут по советам Роспотребнадзора

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Тепловой удар знаком чуть ли не каждому псковичу от мала, до велика. уже в майские дни температура воздуха в помещении и общественном транспорте становится опасной для здоровь. Страдают от тепла в первую очередь люди старшего возраста и дети, поэтому важно знать, как помочь себе или ближнему в борьбе с перегревом.

Памятка Роспотребнадзора по профилактике теплового удара:

1. Исключить физические нагрузки и отложить прогулки на улице до вечера, когда спадет температура.

2. В помещении необходимо держать приоткрытыми форточки и окна. По возможности, использовать вентилятор, чтобы обеспечить циркуляцию свежего воздуха.

3. К высоким температурам нужно подготовиться заранее и приготовить гардероб из светлых, натуральных и легких тканей. Она не должна стягивать или мешать движению. Обязательно использовать головной убор, очки или зонтики.

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