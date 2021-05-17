В Старом Изборске установили знак «Самых красивых деревень России»

.

Делегация Ассоциации «Самые красивые деревни и городки России» прибыла в Старый Изборск Печорского района для установки специального знака о включении деревни в список красивейших в России, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

Делегация посетила Изборск и провела его инаугурацию, установив специальный памятный знак на въезде в историческую часть древнего Изборска.

Ассоциация «Самые красивые деревни и городки России» объединяет сельские населенные пункты и малые города, обладающие исключительным культурным и природным наследием. В задачи Ассоциации входит повышение их известности, обучение наилучшим практикам использования этого наследия для привлечения туристов, новых жителей, инвесторов и содействия их экономическому развитию.