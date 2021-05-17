Экзотическую рептилию засняли прохожие в Великих Луках

Фото: Луки.ру

В Великих Луках на улице Дружбы прохожие сфотографировали заблудившуюся ящерицу, пишет портал «Луки.ру».

Животное возле дома №11 уселась в клумбе, где и попалась на глаза прогуливающимся великолучанам: «У кого сбежала ящерица??? Сидит в клумбе на Дружбе, дом № 11, район детской поликлиники», — написали прохожие в соцсети.

Обнаруженный вид ящерицы может содержаться в наших широтах только в качестве экзотического домашнего животного. На природе оно не выживет, поэтому, вероятно, животное в поисках хозяина.