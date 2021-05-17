Подготовка к купальному сезону началась на псковских пляжах

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Уже через две недели начнется лето и в Псковской области вновь откроется купальный сезон. Для этого заранее очищается прибрежная полоса, на пляжи завозится песок, устанавливаются навесы от солнца. А региональный Роспотребнадзор проводит необходимые пробы воды и песка. Далее составляется необходимый пакет документов и для приёмки на пляжи выезжают инспекторы ГУ МЧС России по Псковской области.

«Сейчас Турция закрыта, европейские курорты тоже пока вне зоны доступа, а, значит, подавляющее большинство жителей региона снова проведут лето в Псковской области. Если оно выдастся жарким, люди будут отдыхать на реках и озерах, где не создано никаких условия для безопасного времяпровождения», – подчеркнула председатель Псковского областного отделения ВОСВОД Нина Клещова.

О том, как идет подготовка псковских пляжей, сколько официальных пляжей в Пскове и о многом другом читайте более подробно в материале по ссылке.

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