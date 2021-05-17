Псковичи смогут принять участие в «охоте за ошибками»

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Сегодня, 17 мая, в Пскове стартует городской квест «Чистый город – хорошая речь!». Мероприятие продлится до 5 июня. Об этом сообщили сообщили в пресс-службе Псковского государственного университета.

Квест был создан преподавателями и студентами ПсковГУ, состоящими в отделе «ЛингвоКонсультантПсков», чтобы обратить внимание псковичей на проблему ошибочных написаний рекламных баннеров. Суть квеста заключается в поиске ошибок в наружной рекламе:

«Эта игра – настоящая «охота за ошибками». В ней можно участвовать как индивидуально, так и в компании друзей или всей семьей», – дали отзыв в пресс-службе ПсковГУ.

Участникам квеста предстоит пройти три этапа. Первый включает в себя прохождение «сыщиками» обозначенного на карте маршрута и поиск ошибок на рекламных вывесках. Маршрут включает четыре рубрики: «Профессиональный сленг или орфографическая ошибка?», «В погоне за стилизацией», «Дорожные знаки не отменяют знаков препинания» и «Дефис, сбежавший на Октябрьском проспекте».

Второй этап начинается после прохождения карты. Участникам необходимо понять, какие нормы русского языка были нарушены, и письменно объяснить почему, указав также правильный вариант написания.

Третий этап включает в себя размещение результатов. Для этого необходимо заполнить анкету и поделится своими находками.

В День русского языка, 6 июня, будут подведены итоги квеста. Самых активных и грамотных «сыщиков» ждут подарки.