Псковская областная инфекционная больница запустит сайт 19 мая

.

В эту среду, 19 мая, состоится официальная презентация сайта Псковской областной инфекционной больницы. Об этом сообщила главный врач больницы Анастасия Повторейко в ходе сегодняшней пресс-конференции в Медиацентре, которая была посвящена Всемирному дню пульмонолога.

Как отметила Анастасия Повторейко, личные кабинеты многопрофильного сайта Псковской областной инфекционной больницы будут привязаны к региональному порталу медицинских услуг promed.ru.

«Сайт будет живой, связан с социальными сетями: Instagram, «ВКонтакте». Там будут все наши новости, прайс на медицинские услуги», – подчеркнула Анастасия Повторейко.