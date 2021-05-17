Проект «Без срока давности» будут изучать все студенты России

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Проект «Без срока давности» войдет во все образовательные программы вузов страны с 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В четверг, 20 мая, проректоры по учебной работе и заведующие кафедр истории соберутся за круглым столом для обсуждения внедрения модулей о Великой Отечественной войне. Ключевым проектом станет разработанный в ПсковГУ образовательный модуль по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи «Великая Отечественная война: без срока давности».

Модуль уже прошел необходимую экспертизу Федерального учебно-методического объединения в сфере высшего образования по УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки и рекомендован для включения в образовательные программы высшего образования.

Образовательная программа, разработанная в Пскове будет включена в обучение в университетах из Ростова-на-Дону, Калининграда, Крыма, Хабаровска, а также университета прокуратуры Российской Федерации и Московской академии Следственного комитета Российской Федерации.