Среди псковичей ищут волонтёров для участия в летней археологической школе

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Археологический центр Псковской области объявил о начале набора в школу волонтеров-археологов «Горожане - 2021» перед летним сезоном полевых экспедиций. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили организаторы школы.

Планируемая дата начала работ с 20 июля по 12 августа. Пройдет экспедиция в деревне Горожане Новосокольнического района, в месте поселения X-XI вв. Длиться школа будет 24 дня, где по 25 человек примут участие в двух сменах экспедиции.

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Во время работы в полевой школе, участники совместят теорию из лекций специалистов с практикой, где смогут отработать современные методы изучения и фиксации объектов. Попробуют себя в графической фиксации объектов, зарисовках керамики и индивидуальных находок, а также методов ведения археологической разведки.

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Принять участие можно заполнив анкету и отправив ее по адресу электронной почты: navigarch@gmail.com. Анкету можно найти по ссылке. О необходимом снаряжении и других вопросах об экспедиции можно спросить в указанной теме.