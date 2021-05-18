Для избитых палками щенков ищут дом в Псковской области

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Зоозащитники в конце марта 2021 года спасли от смерти щенков из города Дно. Там, по словам местных жителей, двое мужчин забили малышей палками и прогнали их мать. Щенков волонтеры спасли. Теперь они ищут любящих хозяев, сообщается в группе порховского зооприюта «Добрый».

После избиения неизвестными, один щенок был при смерти, врачи обнаружили у него черепно-мозговую травму. У второго была сломана челюсть, а также контузия легких. Они прошли лечение и сейчас совсем не расстаются.

«Видимо, они видятся друг другу единственной спасительной ниточкой, связывающей их с прошлой жизнью, где была мама, где были живые братья и сестры. Несчастных детей безжалостно забивали палками, остались в живых только эти два маленьких комочка, в то, что черненький выживет, не верил ни один врач», - рассказали в «Добром».

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Приют высказал слова благодарности в адрес тех, кто помог спасти животных. Кроме того, маму щенков также нашли и забрали в приют к малышам. Черного пса назвали Пират, а рыжего – Лаки.

«Безжалостно искалеченных собак отдают только после строгого собеседования и по договору с приютом», – сообщили зоозащитники.Собак возможно доставить по Северо-Западу, а другие вопросы можно задать по телефону: 89111210789 (Елена).