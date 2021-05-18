Вопрос о продаже алкоголя во время последних звонков решили в Пскове

.

В Пскове в этом году не будет вводиться запрет на продажу алкогольной продукции в период проведения последних школьных звонков. Об этом сообщили в «Псковской правде» со ссылкой на отдел потребительского рынка и услуг администрации города.

Согласно постановлению администрации Псковской области, розничная торговля алкогольной продукцией в период проведение последних звонков и школьных выпускных запрещена. Однако в связи с коронавирусными ограничениями, проведение общегородской праздника в Пскове с традиционным шествием выпускников не состоится.

В этом году последние звонки в школах города планируется провести не в один общий день, как это было ранее, а в разные. Как сообщили в отделе, на сегодняшний день запланированы уже восемь таких дат. В связи с этим подписание постановления о запрете на продажу алкогольной продукции не планируется.

Введут ли запрет на время проведения выпускных, пока не известно. Это будет зависеть от общей эпидобстановки в регионе. Если ограничительные мероприятия продлят на летний период, то от проведения школьных выпускных придется отказаться.

Однако уже точно известно, что продажа алкогольной продукции будет точно запрещена 1 июня – во Всемирный день защиты детей.