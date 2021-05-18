Псковичам рассказали, куда жаловаться на нарушителей на гидроциклах

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В редакцию ПАИ поступило множество жалоб от жителей населенных пунктов, находящихся на берегу Псковского озера, которые несколько дней были вынуждены наблюдать за катанием гидроциклов.

Заместитель начальника отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Владислав Колесников напомнил, что с 9 апреля по 15 июня в регионе из-за нереста рыб действует запрет на использование моторных плавательных средств всех типов (с подвесными лодочными моторами, электромоторами, стационарными двигателями), в том числе гидроциклов.

Он подчеркнул, что в связи с данным запретом подобные действия любителей гидроциклов незаконны и подлежат административному наказанию (штраф от 2 до 5 тыс. рублей). Владислав Колесников также отметил, что сегодня помимо рыбоохраны, протоколы о нарушении могут составить и региональный комитет по природным ресурсам и экологии, и сотрудники ГИМС, однако у них нет права самостоятельно выносить постановление.

Согласно статистике, за время весеннего запрета в 2020 года из-за подобных нарушений были оштрафованы 10 гидроциклистов. В этом году нарушители пока не попадали в зону контроля рыбоохраны.

Если вы стали свидетелем нарушения запрета на использование моторных плавсредств, то оставить жалобу можно по телефону «горячей линии» рыбоохраны: +7 (921) 931-32-16.