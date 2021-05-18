Троицкий мост перекроют для движения в Пскове

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Троицкий мост в Пскове перекроют для движения из-за необходимости провести работы по перекладке инженерных сетей и дорожного покрытия. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета.

Перекрытие будет касаться не только моста, но и участка улицы Леона Поземского от улицы Труда до Милицейской. Движение будет остановлено на сутки в рамках реконструкции улицы Леона Поземского: с 6:00 22 мая до 6:00 23 мая.

Для объезда официально определены мост Александра Невского, а также Кузнецкий и Инженерный.

Псковичей и гостей города просят планировать передвижение по городу и выбирать предложенные маршруты для объезда.