Водитель «Скорой» из Печор Николай Собот принял роды в машине

Фото: Печорская правда

Водитель Печорской станции Скорой помощи Николай Собот во время отпуска принял роды в личной машине, сообщили в районной газете «Печорская правда».

В пятницу, 14 мая, около 18:00 вечера мужчина подвозил семью на улицу Прудовую в Печорах, где располагается Псковский перинатальный центр. Женщина была беременна и роды начались прямо в авто, на перекрестке улицы Юбилейной и Рижского проспекта.

Николай Собот не растерялся и без паники начал помогать мужу роженицы принимать роды. «Я уже пятнадцать лет работаю водителем машины скорой помощи. Повидал всякого, поэтому паники не было», – рассказывает о случившемся мужчина.

После родов маму и дитя отвезли в перинатальный центр. Уже там новорожденному обрезали пуповину. «Ребёнок родился, можно сказать, в дороге. Но всё сделали правильно», – отметил Николай.