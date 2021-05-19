54 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области

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За прошедшие сутки в Псковской области еще 54 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло отметки в 37 327 человек. Из них 30 884 жителя региона уже выписались из медицинских учреждений в связи с излечением от коронавируса. 194 человека выздоровели от новой коронавирусной инфекции за прошедшие сутки.

Согласно опубликованной статистике, количество проведенных исследований на коронавирус на сегодняшний день перевалило за 371 тысячу. 1 505 жителей региона сделали тест на COVID-19 за прошедшие сутки.

«52,8 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, из них 42,2 тысячи – полностью завершили вакцинацию», – отметил Михаил Ведерников.